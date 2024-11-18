В США могут объявить чрезвычайное положение

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что готов ввести режим ЧС на федеральном уровне для депортации нелегальных иммигрантов.

Ранее о таком намерении Трампа писал глава группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон. «Хорошие новости: сообщается, что новая администрация Дональда Трампа готова объявить чрезвычайное положение в стране и использовать военные силы с целью обратить вспять политику президента Джо Байдена и провести массовые депортации»,— написал Том Фиттон в соцсети Truth Social 9 ноября. Источник информации он не указал.

Сегодня, 18 ноября, Дональд Трамп репостнул запись Тома Фиттона на свою страницу в Truth Social и написал: «TRUE!!!» (в переводе на русский язык — «правда»). Других подробностей он не привел.

О намерениях провести массовую депортацию в США Дональд Трамп заявляет с начала президентской кампании 2016 года. В мае 2024 года в разговоре с журналом Time он оценивал число нелегальных мигрантов в США в 15-20 млн человек. Тогда же Wall Street Journal писала, что советники и сторонники Трампа составляют планы по подавлению иммиграции. Среди мер источники издания назвали отмену защиты от депортации для сотен тысяч мигрантов, которую сейчас реализует администрация действующего президента Джо Байдена.

Axios отмечает, что это первый раз, когда Трамп подтвердил готовность пойти на подобные меры для высылки нелегалов.