«Масштабный скандал» в поместье Трампа

Между американским миллиардером предпринимателем Илоном Маском, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), и советником республиканца Борисом Эпштейном возникли разногласия по поводу назначений в федеральном правительстве. Об этом рассказали источники издания Axios, знакомые с обсуждениями.

Маск задался вопросом, не оказал ли Эпштейн слишком большое влияние на выбор Трампом кандидатур в правительство. Тот, в частности, повлиял на выбор Мэтта Гетца на пост генпрокурора и главы Минюста, а также Билла Макгинли на пост юридического советника в Белом доме. Издание отмечает, что Эпштейн был возмущен, что Маск поставил под сомнение квалификацию кандидатов, которых он предложил.

Axios пишет, что критической точки их отношения достигли в прошлую среду, 13 ноября, на ужине в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Собеседники издания описали это как «большой взрыв» и «масштабный скандал». Ссора произошла, когда бизнесмен обвинил Эпштейна в том, что тот «слил» детали о переходной команде Трампа, включая кандидатуры, в СМИ. Тот в ответ заявил, что Маск не знает, о чем говорит.

Эпштейн координировал юридическую защиту Трампа по открытым в отношении республиканца уголовным делам. The New York Times писала, что Эпштейн попросил назначить его спецпосланником по Украине.

Маск продвигает своих кандидатов в команду Трампа, отмечает издание. Среди них — генеральный директор финансовой фирмы Cantor Fitzgerald, член «переходной команды» Трампа Говард Лютник, который, как считает бизнесмен, является лучшим кандидатом на пост главы Минфина США.