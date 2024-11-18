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Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»

19:59 3236

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1».

Как передает haqqin.az, обвиняемый попросил вызвать в суд некоторых лиц, упомянутых в уголовном деле, для дачи показаний. Одним из них является Ариф Рагимов, сын покойного министра молодежи и спорта Азада Рагимова. На момент совершения преступления Рагимов-младший занимал должность главы Операционной компании Baku City Circuit (в своих показаниях во время следствия он заявил, что ничего не знал о проделках Мехтиева).

Обвиняемый это отрицал, заявив, что Рагимов обо всем знал. И намекнул, что располагает информацией о владельце находящихся за рубежом компаний.

Чингиз Мехтиев

Адвокат Араз Гусейнли подал ходатайство о вызове Рагимова в суд для дачи показаний.

На текущем этапе суд оставил ходатайство без рассмотрения. Решение по данному вопросу будет принято на предстоящих заседаниях.

Поставщик операционной компании Baku City Circuit Заур Меликасланов, а также Урфан Тагизаде, бывший заместитель Мехтиева, ныне проживающий в США, были признаны свидетелями по делу, но не явились в суд. Судья сообщил, что Тагизаде находится за границей, и его доставить в суд невозможно. Было предложено огласить показания другого свидетеля. Адвокат Араз Гусейнли потребовал принудительного привлечения Меликасланова в суд: это ходатайство было удовлетворено.

Суд продолжится 16 декабря.

Ариф Рагимов

Согласно обвинительному заключению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне соревнований «Формулы-1 и присваивал средства. Он также перечислял деньги, выделенные из госбюджета компаниям, открытым на имя его родственников.

В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских Островах на имя своей матери и семейного водителя Маиса Абдуллаева. Следствие установило, что Мехтиев присвоил 397 тысяч 852 сотни 82 маната госсредств.

Кроме того, Мехтиев частями с февраля по ноябрь 2020 года перевел на счет своего брата Заура Мехтиева в Bank of America 1 миллион 436 тысяч 735 манатов. Сам обвиняемый все отрицает.

Мехтиеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Решением суда он взят под надзор полиции.

Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.

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