Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1».

Как передает haqqin.az, обвиняемый попросил вызвать в суд некоторых лиц, упомянутых в уголовном деле, для дачи показаний. Одним из них является Ариф Рагимов, сын покойного министра молодежи и спорта Азада Рагимова. На момент совершения преступления Рагимов-младший занимал должность главы Операционной компании Baku City Circuit (в своих показаниях во время следствия он заявил, что ничего не знал о проделках Мехтиева).

Обвиняемый это отрицал, заявив, что Рагимов обо всем знал. И намекнул, что располагает информацией о владельце находящихся за рубежом компаний.