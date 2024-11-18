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Американские бомбардировщики устроили бомбометание у границ России

20:14 1353

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области РФ, сообщает Объединенное авиационное командование НАТО.

Операция проводилась в координации с итальянскими и немецкими истребителями.

Маневры включали сброс лазерно-наводимых бомб с высоты шесть километров. Это тренировочное мероприятие стало частью учений Vanguard Merlin — тактической программы, организованной ротационными силами США в Европе.

США в начале ноября перебросили на авиабазу Милденхолл в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. За прошедшее время они совершили серию полетов над Финляндией, Швецией, Северным морем и Литвой.

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