Американские бомбардировщики устроили бомбометание у границ России
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области РФ, сообщает Объединенное авиационное командование НАТО.
Операция проводилась в координации с итальянскими и немецкими истребителями.
Маневры включали сброс лазерно-наводимых бомб с высоты шесть километров. Это тренировочное мероприятие стало частью учений Vanguard Merlin — тактической программы, организованной ротационными силами США в Европе.
США в начале ноября перебросили на авиабазу Милденхолл в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. За прошедшее время они совершили серию полетов над Финляндией, Швецией, Северным морем и Литвой.