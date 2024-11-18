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Ситуация может ухудшиться: Нью-Дели задыхается

20:24 1592

Загрязнение воздуха в столице Индии Нью-Дели достигло чрезвычайно высокого уровня. По данным компании IQAir, в понедельник в 15:00 по местному времени мониторы зафиксировали уровень загрязнения в 1500 единиц — в 15 раз выше уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает приемлемым для дыхания, пишет BBC.

Токсичный воздух нарушил авиасообщение и заставил власти закрыть школы и запретить строительные работы в городе. Власти города также запретили въезд в Дели грузовиков, кроме доставляющих в город предметы первой необходимости, и попросили все офисы отправить как минимум половину сотрудников работать из дома.

На прошлой неделе правительство запретило все виды деятельности, связанные с использованием угля и дров, а также использование дизельных генераторов для всех, кроме экстренных служб.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни ситуация в Нью-Дели может ухудшиться, и для борьбы с проблемой могут потребоваться более жесткие меры.

По данным ВОЗ, воздух со значениями индекса качества воздуха (AQI) выше 300 считается опасным для здоровья.

Индийское управление по контролю за загрязнением окружающей среды классифицировало состояние воздуха в Дели как «серьезный плюс», после того как утром в понедельник уровень загрязнения в городе превысил 450 единиц.

Каждый год с октября по январь качество воздуха в Дели, северных штатах Индии и части Пакистана заметно ухудшается из-за резкого понижения температуры, дыма, пыли, низкой скорости ветра, автомобильных выхлопов и сжигания стерни — остатков стеблей злаков после уборки урожая.

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