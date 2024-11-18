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Бжания получил приглашение от Путина

20:32 1446

Президент России Владимир Путин пригласил «главу» Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая следующего года.

Об этом сообщили в «пресс-службе» Бжании, передает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжанию на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года», - говорится в сообщении.

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