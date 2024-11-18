Зурабишвили призывает к повторным выборам и подает в суд

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», - сказала Зурабишвили на брифинге, добавив, что из-за выборов Грузия стоит на пути «дестабилизации и двоевластия».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с призывом провести в стране повторные парламентские выборы, так как считает, что прошедшее 26 октября голосование нельзя называть состоявшимся.

Зурабишвили также призвала жителей страны не прекращать протест против итогов парламентских выборов: «Общество должно продолжать свои действия по непримирению и свой протест. Я хочу отсюда поприветствовать людей, которые сегодня стоят на улице и, наверное, останутся ночевать. В первую очередь я хочу поприветствовать студентов, потому что они в любой стране являются силой прогресса, которая ведет свою страну в будущее».

Глава государства сообщила, что собирается подать иск в Конституционный суд (КС) по делу о фальсификации выборов: «Завтра утром я вношу в Конституционный [суд] иск в связи с нарушением тех двух конституционных принципов, которые касаются тайны [голосования] и всеобщности».

Зурабишвили перед своим заявлением встретилась с лидерами оппозиционных партий — Никой Гварамия и Элене Коштария из «Коалиции за перемены», а также с лидерами коалиции «Сильная Грузия» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.