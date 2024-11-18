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Диверсия? Обрыв интернет-кабеля в Балтийском море

21:05 1070

В Балтийском море оборвался телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией вблизи российского газопровода «Северный поток», сообщил финский госоператор Cinia Oy.

По предварительным данным, причиной стало «внешнее воздействие». В компании не исключили «преднамеренного разрыва». Начато расследование.

Повреждение обнаружили около 4 часов ночи на кабеле C-Lion1 с пропускной способностью 144 терабайта в секунду, пролегающем от финского Сантахамина до немецкого Ростока. На место было направлено ремонтное судно. Услуги по кабелю временно не предоставляются. Неисправность планируют устранить в течение 15 дней.

C-Lion1 был первым кабелем, проложенным напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году, его длина составляет 1173 километра. Это единственный финский подводный кабель связи, который идет напрямую в Центральную Европу и пролегает вдоль российского газопровода «Северный поток», взорванного в результате диверсии в 2022 году. Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

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