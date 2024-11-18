Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика

Иран и Россия обсуждают строительство новой железной дороги, которая свяжет иранский город Парсабад на границе с Бейлаганским, Имишлинским и Физулинским районами Азербайджана с портом Бендер-Аббас на побережье Персидского залива. Об этом посол ИРИ в Москве Казем Джалали сообщил на совещании в Тегеране в присутствии президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана. «Помимо линии Решт-Астара, россияне хотят инвестировать также в строительство железной дороги с шириной колеи российского стандарта от Парсабада до Бендер-Аббаса», - сказал дипломат.

В свою очередь, президент Пезешкиан, отметивший, что расширение железнодорожных линий с севера на юг принесет пользу населению обеих стран, а также сможет удовлетворить экономические потребности России и Ирана, поручил ускорить строительство ветки Решт-Астара. Город Парсабад с населением около 100 тысяч человек расположен в двух тысячах километров от крупнейшего иранского международного порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Хотя протяженность будущей железной дороги не уточняется, вероятно, речь идет о проекте, который соединит Парсабад с одной из существующих железнодорожных линий, ведущих в Бендер-Аббас. Этот маршрут входит в стратегически важный для России и Ирана транспортный коридор «Север-Юг», и о нем фактически впервые заговорили публично. Напомним, что для полноценной работы МТК «Север-Юг», проходящего через Азербайджан, необходимо завершить на территории Ирана строительство участка железной дороги Решт-Астара – проект, который обсуждается без малого двадцать лет и который все никак не начнет реализовываться.

После начала войны с Украиной и введения западных санкций Россия активизировала переговоры с Ираном, стремясь изменить свои экспортные маршруты. В частности, в 2022 году Москва согласилась выделить на реализацию этого проекта кредит в 1,5 миллиарда долларов, а в мае 2023 года Владимир Путин провел видеоконференцию со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси, в ходе которой министры транспорта РФ и ИРИ в присутствии президентов двух стран, наконец-то, подписали межправительственное соглашение о строительстве 160-километровой железной дороги, которая соединит иранский порт Астару на побережье Каспийского моря с Рештом, являющимся крупнейшим городом каспийского региона Ирана. Согласно стенограмме Кремля, ныне покойный президент Раиси выразил радость по поводу подписания соглашения, а Владимир Путин назвал строительство этой дороги «важным событием для мировой транспортной инфраструктуры». В соответствии с буквой соглашения, для строительства железной дороги Решт-Астара Россия предоставит Ирану кредит в размере 1,3 миллиарда евро под 6 процентов годовых. Стоимость проекта оценивается в общей сложности в 1,6 миллиарда евро - оставшиеся 300 миллионов должен вложить Иран. А в конце декабря 2023 года выяснилось, что Россия снизит процентную ставку по этому займу до трех процентов, о чем заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде. Тем не менее, строительство железной дороги до сих пор так и не началось. Во-первых, все еще не определено, какая компания будет его осуществлять, а во-вторых, нет информации о поступлении в Иран российского кредита.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев сообщал, что проектом займутся российская и иранская структуры, однако какие именно - не уточнил. Но по мнению аналитиков Евразийского банка развития, речь, скорее всего, может идти о дочерней компании РЖД. Важно отметить, что в настоящее время функционируют три ветки транспортного коридора «Север-Юг», позволяющие России и Ирану осуществлять торговые операции в обход западных санкций. Один из маршрутов проходит через Армению и Грузию, соединяя Россию и Иран автомобильной трассой. Другой проложен через Казахстан и Туркменистан. И, наконец, за последние два–три года значительно возрос объем грузоперевозок между Ираном и Россией через Каспийское море, что позволило запустить морской маршрут коридора «Север-Юг». Ну, а железная дорога Решт-Астара должна стать частью западного маршрута МТК, хотя прогнозы по срокам завершения этого проекта меняются год от года. Несколько месяцев назад Министерство транспорта России заявило, что строительство полотна Решт-Астара планируется завершить к 2028 году. Однако источники в руководстве РЖД полагают, что это случится не раньше 2030 года. Так, Игорь Левитин, помощник президента России по вопросам транспорта, сообщил, что земли у владельцев на трассе будущей железной дороги пока не выкуплены, что делает невозможным начало строительства.

По данным частной российской аналитической компании Ntranslab, по плану провозная способность участка Решт-Астара должна составить 15 миллионов тонн в год. Однако способность других железных дорог Ирана, с которыми должен соединиться отрезок Решт-Астара, ограничена максимум десятью миллионами тонн в год. В целом же, как утверждают специалисты, железнодорожная инфраструктура Ирана развита слабо, до многих портов на Каспийском море ветки просто не протянуты, а существующие дороги имеют один путь и не электрифицированы. Не случайно, большинство грузов по территории Исламской Республики перевозят по автодорогам. Как утверждает востоковед и автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин, вероятность того, что железная дорога Решт-Астара вообще не будет построена, достаточно высока. По мнению Смагина, сам по себе новый маршрут — это хорошая идея с точки зрения развития логистики в регионе, но «плохо то, что все это делается за российский счет». «Выданный Ирану кредит вряд ли будет возвращен, - уверен российский востоковед. – Иран и так не платит по своим долгам перед Россией. К тому же, среди представителей бизнеса, судя по всему, немного желающих в этом участвовать. Из чего проистекают серьезные сомнения, что дорога эта будет построена. Хотя Путин, конечно, может топнуть ногой — и всё сделают».