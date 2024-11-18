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Москва обещает Вашингтону «адекватный и ощутимый» ответ

21:20 1010

Возможное использование Украиной дальнобойных ракет для атак по территории РФ будет означать прямое участие Вашингтона в боевых действиях, ответ Москвы будет в таком случае «адекватным и ощутимым», сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ о разрешении Киеву наносить ракетные удары вглубь России.

«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», - цитирует Интерфакс ее заявление.

При этом Захарова заметила: «Пока неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники». «Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели – «нанести Москве стратегическое поражение», - сказала Захарова.

Она считает, что никакое «чудо-оружие» в руках украинских военных не в состоянии повлиять на ход войны.

Официальный представитель МИД РФ напомнила заявление президента Владимира Путина от 25 октября: «Он подчеркнул, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить такие удары без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО».

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. По данным издания, целями станут войска, которые «угрожают украинским войскам в Курской области». Позже Белый дом отказался опровергать или подтверждать информацию о выдаче Украине такого разрешения. Президент США также не стал отвечать на вопрос о разрешении. В правительстве Германии сообщили, что Вашингтон проинформировал Берлин о таком разрешении. Но подчеркнули, что решение США не повлияет на отказ канцлера Олафа Шольца поставлять Украине ракеты TAURUS.

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