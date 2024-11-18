Нетаньяху подтвердил уничтожение секретного объекта в Иране

Ранее источники Axios сообщали, что во время удара 26 октября Израиль уничтожил иранский секретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия.

При ударе по Ирану в октябре был поражен объект иранской ядерной программы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это не секрет. В их ядерной программе есть определенный компонент, который был поражен в результате этой атаки»,— сказал Нетаньяху во время выступления в израильском парламенте, его цитирует The Times of Israel.

Израильский премьер добавил, что сама ядерная программа Ирана не остановлена. По его словам, правительство Израиля продолжит сотрудничество с США, чтобы не допустить разработки Ираном ядерного оружия.

Также в своей речи премьер-министр уточнил, что около 80% ракетного арсенала ливанского движения «Хезболла» на сегодняшний день уничтожено.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли авиаудары по военным объектам на территории Ирана. Израиль назвал удары ответом на многомесячные атаки со стороны Ирана. ЦАХАЛ утверждал, что стратегический оборонный потенциал Ирана полностью уничтожен. Иранские власти заявили, что атака была отражена и привела к «ограниченному ущербу».