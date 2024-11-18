Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию

Израильские «Детали» со ссылкой на осведомленные источники пишут, что на встрече обсуждалось возобновление переговоров по сделке с заложниками и возможная помощь Турции.

В минувшую субботу глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар тайно побывал в Турции, где встретился с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагимом Калыном.

Ранее издание сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье созвал совещание с участием высокопоставленных министров и руководителей сил безопасности для обсуждения усилий по освобождению похищенных. Ронен Бар проинформировал участников дискуссии о результатах своих контактов в Турции.

Руководители силовых ведомств — глава «Моссада», глава ШАБАК, начальник Генштаба и руководитель штаба по освобождению похищенных — заявили на встрече, что ХАМАС не согласен отказаться от своих требований о прекращении войны и выводе ЦАХАЛ из сектора Газа. Они подчеркнули, что, если правительство заинтересовано в сделке с заложниками, необходимо переосмыслить свою позицию по этому вопросу.

В понедельник Нетаньяху на заседании комиссии по иностранным делам и обороне сказал, что вчерашняя дискуссия была серьезной.

«Детали» также передают со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в турецких дипломатических кругах, что сообщения о том, что высокопоставленные лидеры ХАМАС, ранее долгое время проживавшие в Катаре, переехали в Турцию, не соответствуют действительности.