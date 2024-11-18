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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Инцидент на территории Бакинского Олимпийского стадиона

18 ноября 2024, 22:25 2641

Гражданин Турции пытался в состоянии алкогольного опьянения незаконно проехать на территорию Бакинского Олимпийского стадиона, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 37-летний Мустафа Кылычоглу угнал, применив силу, принадлежащий знакомому автомобиль «Мерседес» и совершил хулиганские действия, врезавшись в защитное ограждение на территории стадиона. Возбуждено уголовное дело, М.Кылычоглу арестован, ведутся следственные действия.

Отметим, что в стенах Бакинского Олимпийского стадиона проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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