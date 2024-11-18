Инцидент на территории Бакинского Олимпийского стадиона
Гражданин Турции пытался в состоянии алкогольного опьянения незаконно проехать на территорию Бакинского Олимпийского стадиона, сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, 37-летний Мустафа Кылычоглу угнал, применив силу, принадлежащий знакомому автомобиль «Мерседес» и совершил хулиганские действия, врезавшись в защитное ограждение на территории стадиона. Возбуждено уголовное дело, М.Кылычоглу арестован, ведутся следственные действия.
Отметим, что в стенах Бакинского Олимпийского стадиона проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).