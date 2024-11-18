Две страны НАТО готовят население к выживанию в условиях войны

«Ситуация в (сфере) безопасности серьезная, и нам всем необходимо укреплять нашу устойчивость, чтобы противостоять различным кризисам и, в конечном итоге, войне», — заявил директор Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям (MSB) (которое и разослало вышеуказанные брошюры) Михаэль Фризель.

Власти Швеции начали в понедельник рассылать миллионы брошюр, в которых содержатся советы, касающиеся поведения в условиях возможной войны, передает Agence France-Presse.

32-страничный буклет под названием «Если наступит кризис или война», который рассылается с понедельника, содержит информацию о том, как вести себя в ситуации военного конфликта, стихийного бедствия, кибератаки или нападения террористов. Брошюра, разосланная 5,2 миллиона семей, представляет собой обновленную версию брошюры, которая выпускалась в стране пять раз после Второй мировой войны. В брошюре нет упоминаний о России, Украине или какой-либо иной стране.

В тексте говорится: «Уровень военной угрозы возрастает. Мы должны быть готовы к худшему сценарию – вооруженному нападению на Швецию».

Советы включают в себя создание запаса непортящихся продуктов питания и воды, хранение под рукой наличных денег и выращивание фруктов и овощей в собственном саду.

Тем временем правительство Финляндии запустило веб-сайт, на котором также собрана информация, касающаяся подготовки к подобным кризисным ситуациям.

Из-за войны РФ против Украины Швеция, сохранявшая нейтралитет несколько столетий, в 2024 году вступила в НАТО. Финляндия сделала это годом ранее.