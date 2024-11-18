США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км

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18 ноября 2024, 22:48 2231

США разрешили Украине использовать ракеты дальностью до 300 км для ударов по России. Об этом шла речь на встрече министров иностранных дел ЕС, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По словам главы евродипломатии, на встрече не приняли общего решения об отмене ограничений на удары западным оружием по территории России. Каждая страна будет решать сама, добавил Боррель.

17 ноября газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России. В Госдепартаменте вечером сегодня,18 ноября, заявили, что «на данным момент не могут подтвердить» эту информацию. В Белом доме ранее отказывались подтверждать или опровергать данные о предоставлении Украине такого разрешения. «Я не подтверждаю никаких решений», — заявлял замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

В МИД РФ заявили, что в случае, если Украина совершит такой удар, Россия ответит «адекватно и ощутимо». Применение такого оружия будет означать «прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России», говорилось в сообщении ведомства.

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