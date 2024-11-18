200 тысяч погибших российских солдат

Нынче исполняется тысяча дней с начала большого вторжения в Украину. Эта дата отмечена явно запоздалым решением предоставить Украине право наносить удары западным дальнобойным ракетным вооружением по целям на территории России. Что характерно, право наносить такие удары по оккупированным украинским землям, внесенным в Конституцию РФ, имелось всегда и особой реакции Кремля не вызывало: по-настоящему своими их все-таки не считают. Расширение зоны поражения неминуемо приведет к увеличению количества жертв. Их и без того в последние месяцы стало заметно больше.

Совместный проект Би-би-си и «Медиазоны» ведет подсчет российских потерь по открытым источникам – публикациям некрологов и по захоронениям на кладбищах, что позволяет говорить о твердо подтвержденных случаях гибели военнослужащих.

На середину ноября им удалось установить имена 78 329 погибших. По оценке аналитиков, их данные по российским кладбищам, воинским мемориалам и некрологам могут охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших. То есть на самом деле количество убитых где-то в диапазоне от 120 тысяч до 174 тысяч.

Отдельно идут погибшие из так называемых «народных республик Донбасса», где данные о потерях не публикуются вовсе. Приблизительная оценка – до 23 тысяч человек, что увеличивает верхнюю границу диапазона почти до 200 тысяч человек.

В последние месяцы аналитики фиксируют существенное увеличение сообщений о потерях: в сентябре в среднем по 140 человек в день, в октябре - по 152 смерти. При этом в среднем в 2023 году эта цифра была 90 погибших. Это следствие большой интенсивности наступательных боев пехотными штурмовыми группами.