Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые

Обломки ракеты упали на пустой автобус на границе Рамат-Гана и Бней-Брака, вызвав его возгорание.

Система раннего предупреждения в центре Израиля была активирована в связи с запуском ракеты из Ливана. Она была перехвачена системой ПРО, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Телеканал «Кан-11» передал, что повреждены несколько офисных зданий, повреждения видны до уровня 15-го этажа.

Также сообщается в сети, что международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостановил свою работу из-за падения баллистической ракеты. Полиция Израиля сообщает, что обломки после перехвата запущенной из Ливана ракеты упали в окрестностях Тель-Авива, несколько человек ранены.

Спасательные службы проверяют офисные здания рядом с местом падения ракеты, чтобы убедиться, что там нет раненых. Повреждена линия электропередач, что привело к отключению электричества в нескольких районах Рамат-Гана и Бней-Брака.

Ранее вечером в понедельник из Ливана были выпущены пять ракет по Центральной Галилее. Одна из ракет попала в трехэтажный жилой дом. Женщина была извлечена из-под завалов в критическом состоянии и позже скончалась. Еще пять человек получили легкие ранения.