Италия и Германия против

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил позицию Италии в отношении оружия, поставляемого в Украину. «Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории», - заявил министр в кулуарах встречи глав дипломатии ЕС в Брюсселе.

Министр иностранных дел Италии заявил, что «выступает за мирную конференцию с участием россиян, китайцев, индийцев и бразильцев».

«Я надеюсь, что Пекин сможет сыграть положительную роль в том, чтобы заставить Москву понять, что эту бессмысленную войну необходимо прекратить», - добавил Таяни.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему выступает против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Он также не намерен разрешать Украине использовать немецкое вооружение для ударов вглубь российской территории. Шольц объяснил, что поставка ракет Taurus, находящихся на вооружении Германии, требует от него взятия ответственности за их управление для ударов по российским целям. Канцлер отметил, что руководствуется принципами благоразумия в вопросах поставок оружия Украине. Он уточнил, что запрет на использование немецкого оружия для ударов по России был нарушен лишь один раз. Тогда Германия разрешила Киеву применять немецкое оружие вблизи Харьковской области.