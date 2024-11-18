Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»

Издание «Медуза» со ссылкой на сайт ООН передает, что голосование было проведено под председательством Великобритании, которая вместе со Сьерра-Леоне разработала проект резолюции. Его поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, включая Китай, но из-за вето, наложенного Россией, резолюция не прошла.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал решение России «позором»: «Позор Путину за то, что он развязал агрессивную войну в Украине. Позор Путину за то, что он использует своих наемников для распространения конфликта и насилия по всему Африканскому континенту. Позор Путину за то, что он притворяется партнером Глобального Юга, обрекая чернокожих африканцев на дальнейшие убийства, дальнейшие изнасилования, дальнейший голод в жестокой войне». Лэмми обратился к представителю России с вопросом, сколько еще мирных граждан должны быть убиты, прежде чем Россия начнет действовать. «Теперь Россия должна объясниться перед всеми членами ООН», — добавил глава МИД Великобритании.

Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года, когда возникла напряженность между пришедшими к власти после переворота 2021 года военными и Силами быстрого реагирования — военизированным подразделением армии. Вначале конфликт вылился в противостояния в столице Судана Хартуме, затем он распространился на другие регионы страны. По данным ООН на апрель 2024 года, более 8,5 миллиона суданцев покинули свои дома. Более девяти тысяч суданцев погибли, миллионы оказались на грани голода. В ООН ситуацию в Судане называли «худшим продовольственным кризисом в мире».