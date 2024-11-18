USD 1.7000
EUR 1.7919
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»

18 ноября 2024, 23:53 1310

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к немедленному прекращению огня в гражданской войне в Судане и доставке гуманитарной помощи миллионам нуждающихся.

Издание «Медуза» со ссылкой на сайт ООН передает, что голосование было проведено под председательством Великобритании, которая вместе со Сьерра-Леоне разработала проект резолюции. Его поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, включая Китай, но из-за вето, наложенного Россией, резолюция не прошла.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал решение России «позором»: «Позор Путину за то, что он развязал агрессивную войну в Украине. Позор Путину за то, что он использует своих наемников для распространения конфликта и насилия по всему Африканскому континенту. Позор Путину за то, что он притворяется партнером Глобального Юга, обрекая чернокожих африканцев на дальнейшие убийства, дальнейшие изнасилования, дальнейший голод в жестокой войне». Лэмми обратился к представителю России с вопросом, сколько еще мирных граждан должны быть убиты, прежде чем Россия начнет действовать. «Теперь Россия должна объясниться перед всеми членами ООН», — добавил глава МИД Великобритании.

Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года, когда возникла напряженность между пришедшими к власти после переворота 2021 года военными и Силами быстрого реагирования — военизированным подразделением армии. Вначале конфликт вылился в противостояния в столице Судана Хартуме, затем он распространился на другие регионы страны. По данным ООН на апрель 2024 года, более 8,5 миллиона суданцев покинули свои дома. Более девяти тысяч суданцев погибли, миллионы оказались на грани голода. В ООН ситуацию в Судане называли «худшим продовольственным кризисом в мире».

Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди
Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди заметки на полях
00:09 778
200 тысяч погибших российских солдат
200 тысяч погибших российских солдат ... и это не конец
18 ноября 2024, 23:02 2823
Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»
Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»
18 ноября 2024, 19:59 5779
Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»
Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»
18 ноября 2024, 23:53 1311
Италия и Германия против
Италия и Германия против
18 ноября 2024, 23:37 1447
Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые
Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые добавлено видео
18 ноября 2024, 23:14 1243
США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км
США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км новость дополнена
18 ноября 2024, 22:48 2236
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию что происходит?
18 ноября 2024, 22:10 3007
Кто опекал арестованных таможенников?
Кто опекал арестованных таможенников? главный вопрос
18 ноября 2024, 15:44 7462
Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика
Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика наш комментарий
18 ноября 2024, 21:00 3008
Третья мировая разразится до инаугурации Трампа?
Третья мировая разразится до инаугурации Трампа? главная тема; все еще актуально
18 ноября 2024, 14:25 7939

ЭТО ВАЖНО

Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди
Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди заметки на полях
00:09 778
200 тысяч погибших российских солдат
200 тысяч погибших российских солдат ... и это не конец
18 ноября 2024, 23:02 2823
Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»
Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»
18 ноября 2024, 19:59 5779
Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»
Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»
18 ноября 2024, 23:53 1311
Италия и Германия против
Италия и Германия против
18 ноября 2024, 23:37 1447
Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые
Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые добавлено видео
18 ноября 2024, 23:14 1243
США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км
США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км новость дополнена
18 ноября 2024, 22:48 2236
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию что происходит?
18 ноября 2024, 22:10 3007
Кто опекал арестованных таможенников?
Кто опекал арестованных таможенников? главный вопрос
18 ноября 2024, 15:44 7462
Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика
Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика наш комментарий
18 ноября 2024, 21:00 3008
Третья мировая разразится до инаугурации Трампа?
Третья мировая разразится до инаугурации Трампа? главная тема; все еще актуально
18 ноября 2024, 14:25 7939
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться