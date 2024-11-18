Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди
В Карабахе и Восточном Зангезуре ускоренными темпами ведутся восстановительные работы, принимаются все меры для обеспечения безопасного и комфортного возвращения и социального благополучия бывших вынужденных переселенцев, ну и, конечно же, делается максимум возможного для трудоустройства граждан, вернувшихся на родную землю, повышения профессиональной квалификации безработных и создания новых рабочих мест.
На днях, в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, по видеосвязи состоялась церемония открытия в Ханкенди швейной фабрики – предприятия, играющего важную роль в экономическом развитии региона и обеспечении занятости местного населения.
«Я благодарен моему брату Шавкату Миромоновичу за то, что наши узбекские друзья за короткий период помогли создать в Ханкенди прекрасное предприятие, на котором будут работать тысячи людей и, конечно, в основном женщины, - сказал на церемонии открытия президент Азербайджана. — Это занятость, это производство, это - развитие Карабаха».
В результате сегодня бывшие вынужденные переселенцы, закончившие курсы квалификации швейного производства, организованные Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, обеспечены в Ханкенди стабильной работой на новой, современной швейной фабрике.
В целом мероприятия по охвату жителей региона программами активного трудоустройства при сотрудничестве с работодателями приобретают все более масштабный характер. В настоящий момент трудоустроены уже три с половиной тысячи новых переселенцев.
На указанных территориях продолжается также реализация программы самозанятости, в рамках которой на днях еще одной группе жителей, переселившихся в Джебраил и Физули, были переданы активы. В целом же за счет оборудования, предоставленного в рамках программы самозанятости, около ста сорока жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории, уже создали на родных землях объекты малого бизнеса.
Важную роль в обеспечении занятости населения в Карабахе и Восточном Зангезуре играют также ярмарки труда, открывающие перед соискателями работы возможность напрямую общаться с потенциальными работодателями. В прошлом месяце ярмарка труда впервые прошла в Шуше, а в этом - в Джебраиле. На них заинтересованным в работе были представлены сотни вакансий в различных сферах деятельности.
Участники мероприятий по трудоустройству получают также исчерпывающую информацию о программах самозанятости, о курсах профессиональной подготовки, организованных в прошлом году в Карабахском центре профессионального обучения Государственным агентством занятости, также ведется регистрация желающих принять участие в программах и профессиональных курсах.
Кстати, в Карабахском центре профессионального обучения организованны курсы по более чем пятидесяти профессиональным направлениям – сельскому хозяйству, строительству, туризму, промышленности и т.д. Благодаря этим курсам растет число жителей региона, приобретающих профессии в соответствии со спросом рынка труда.
В рамках сотрудничества с предприятиями Агдамского промышленного парка, играющего важную роль в реализации промышленного потенциала Карабаха и развитии частного предпринимательства, постоянно растет число сотрудников, зачисленных на работу по линии Государственного агентства занятости. Подавляющее большинство из них — бывшие вынужденные переселенцы, обосновавшиеся на прилегающих территориях.
Агентством также организуются на производственных базах предприятий Промышленного парка многочисленные профессиональные курсы, по окончании которых выпускники обеспечиваются работой на этих предприятиях.
Также важно отметить, что в вопросах занятости на освобожденных от оккупации территориях наметилось активное сотрудничество с Карабахским университетом, в котором, по направлению Агентства, уже обеспечены постоянной работой пятьдесят человек.