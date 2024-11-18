Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди

В Карабахе и Восточном Зангезуре ускоренными темпами ведутся восстановительные работы, принимаются все меры для обеспечения безопасного и комфортного возвращения и социального благополучия бывших вынужденных переселенцев, ну и, конечно же, делается максимум возможного для трудоустройства граждан, вернувшихся на родную землю, повышения профессиональной квалификации безработных и создания новых рабочих мест. На днях, в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, по видеосвязи состоялась церемония открытия в Ханкенди швейной фабрики – предприятия, играющего важную роль в экономическом развитии региона и обеспечении занятости местного населения.

«Я благодарен моему брату Шавкату Миромоновичу за то, что наши узбекские друзья за короткий период помогли создать в Ханкенди прекрасное предприятие, на котором будут работать тысячи людей и, конечно, в основном женщины, - сказал на церемонии открытия президент Азербайджана. — Это занятость, это производство, это - развитие Карабаха». В результате сегодня бывшие вынужденные переселенцы, закончившие курсы квалификации швейного производства, организованные Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, обеспечены в Ханкенди стабильной работой на новой, современной швейной фабрике. В целом мероприятия по охвату жителей региона программами активного трудоустройства при сотрудничестве с работодателями приобретают все более масштабный характер. В настоящий момент трудоустроены уже три с половиной тысячи новых переселенцев.

На указанных территориях продолжается также реализация программы самозанятости, в рамках которой на днях еще одной группе жителей, переселившихся в Джебраил и Физули, были переданы активы. В целом же за счет оборудования, предоставленного в рамках программы самозанятости, около ста сорока жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории, уже создали на родных землях объекты малого бизнеса. Важную роль в обеспечении занятости населения в Карабахе и Восточном Зангезуре играют также ярмарки труда, открывающие перед соискателями работы возможность напрямую общаться с потенциальными работодателями. В прошлом месяце ярмарка труда впервые прошла в Шуше, а в этом - в Джебраиле. На них заинтересованным в работе были представлены сотни вакансий в различных сферах деятельности. Участники мероприятий по трудоустройству получают также исчерпывающую информацию о программах самозанятости, о курсах профессиональной подготовки, организованных в прошлом году в Карабахском центре профессионального обучения Государственным агентством занятости, также ведется регистрация желающих принять участие в программах и профессиональных курсах.