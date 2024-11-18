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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

В Грузию направят специальную миссию

00:19 266

Евросоюз направит в Грузию специальную миссию, чтобы изучить ситуацию после выборов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе. Об этом пишет портал «Новости-Грузия».

«Мы направим миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — сказал он.

По словам Борреля, «дверь Европейского союза для Грузии останется открытой, но курс правительства Грузии в отношении соблюдения верховенства закона и основных принципов, включая то, как проводились выборы в Грузии, уводит страну с пути интеграции в Европейский союз».

Глава евродипломатии подтвердил, что финансирование, которое предназначалось для правительства Грузии, теперь будет выделено грузинским организациям гражданского общества.

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