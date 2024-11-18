Украина наращивает производство крылатых ракет

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о масштабировании производства крылатых ракет «Нептун», разработке новых ракет-дронов и сотрудничестве с украинскими и иностранными партнерами для укрепления оборонного потенциала Украины. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

«Обсудили планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли. Мы наращиваем производство украинских ракет. Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году», - отметил Умеров после встречи с украинскими производителями ракетного вооружения.

Министр обороны Украины напомнил, что крылатые ракеты Р-360 «Нептун» проходят серийное производство с усовершенствованиями для поражения целей на больших расстояниях. Также Украина активно работает над новыми разработками.