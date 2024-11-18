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200 тысяч погибших российских солдат

В Евросоюзе не поддержали предложение Борреля

01:05 1075

Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) не одобрили предложение о приостановке политического диалога с Израилем, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я предложил Совету приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем. И особенно ту его часть, которая относится к исключительной компетенции совета», - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после завершения Совета ЕС по иностранным делам. Его заявления приводит Интерфакс.

Он добавил, что выдвинул данное предложение после того, как Ирландия и Испания потребовали прекратить отношения с Израилем, потому что они сомневаются в том, что Израиль соблюдает условия соглашения об ассоциации. «Большинство государств-членов сочли, что лучше продолжать поддерживать дипломатические отношения с Израилем. И такое решение было принято», - добавил глава евродипломатии.

По словам Борреля, он был готов к такому решению. Решение о приостановке действия соглашения об ассоциации ЕС с каким-либо государством требует единогласия всех 27 членов Совета Евросоюза.

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