Кремль отрекся от Медведева

По словам Келина, высказывания зампреда Совбеза по международной повестке следует воспринимать как личное мнение: «Медведев говорит то, что думает на самом деле. Но он думает это как частное лицо. Он не говорит это как официальное лицо».

У Келина спросили, что он думает по поводу ядерных угроз Медведева Лондону, Парижу и Берлину после того, как российский дипломат посоветовал «придержать язык» министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми. Глава британского внешнеполитического ведомства ранее заявлял, что «Путин и его мафиозное государство пытаются отравить мир дезинформацией, расколом и беспорядками». Келин отметил, что Лэмми повел себя «очень невежливо», и добавил, что не знает «ни одного политика в мире», который бы использовал такие выражения. «Если бы вы слышали, что говорят Путин или Лавров, вы бы поняли, что такой тип обвинений или навешивание ярлыков абсолютно нехарактерно для нас», — заявили российский посол.