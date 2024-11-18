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200 тысяч погибших российских солдат

Кремль отрекся от Медведева

видео
01:26 1948

Внешнеполитические заявления зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева не отражают официальной позиции руководства страны, сказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью журналисту BBC Стивену Сакуру.

«Только три человека имеют право официально говорить от имени нашей страны: это президент, глава и пресс-секретарь МИД», — подчеркнул дипломат, имея в виду Владимира Путина, Сергея Лаврова и Марию Захарову.

По словам Келина, высказывания зампреда Совбеза по международной повестке следует воспринимать как личное мнение: «Медведев говорит то, что думает на самом деле. Но он думает это как частное лицо. Он не говорит это как официальное лицо».

У Келина спросили, что он думает по поводу ядерных угроз Медведева Лондону, Парижу и Берлину после того, как российский дипломат посоветовал «придержать язык» министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми. Глава британского внешнеполитического ведомства ранее заявлял, что «Путин и его мафиозное государство пытаются отравить мир дезинформацией, расколом и беспорядками». Келин отметил, что Лэмми повел себя «очень невежливо», и добавил, что не знает «ни одного политика в мире», который бы использовал такие выражения. «Если бы вы слышали, что говорят Путин или Лавров, вы бы поняли, что такой тип обвинений или навешивание ярлыков абсолютно нехарактерно для нас», — заявили российский посол.

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