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200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

Американцы анонсируют новую помощь Украине

01:50 552

США в ближайшее время объявят об очередной партии военной помощи Украине. Об этом заявила постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Соединенные Штаты продолжат наращивать помощь Украине в сфере безопасности... Мы объявим о дополнительной помощи в ближайшие дни», — сказала дипломат на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено ситуации в Украине.

Ранее источники Politico сообщали, что уходящая в январе 2025 года администрация президента США Джо Байдена планирует в ускоренном порядке отправить Украине последний пакет помощи стоимостью более $6 млрд. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан позднее подтвердил эти планы.

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