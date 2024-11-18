USD 1.7000
EUR 1.7919
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

Захваченное в Ливане и Газе российское оружие предложили передать Украине

02:17 300

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель предлагает передать Украине оружие российского производства, которое ЦАХАЛ захватил в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет The Times of Israel, это предложение уже поддержал посол Украины Евгений Корнийчук.

Оружие «Хезболлы», захваченное в Ливане
И даже самая слабая футбольная сборная мира обойдет Азербайджан
И даже самая слабая футбольная сборная мира обойдет Азербайджан Спасет только чудо-победа в Стокгольме
02:30 418
Кремль отрекся от Медведева
Кремль отрекся от Медведева видео
01:26 1951
Саммит G20: Байден поддержал Украину. Лавров сидел напротив
Саммит G20: Байден поддержал Украину. Лавров сидел напротив обновлено 00:41
00:41 3627
Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди
Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди заметки на полях
00:09 2445
200 тысяч погибших российских солдат
200 тысяч погибших российских солдат ... и это не конец
18 ноября 2024, 23:02 4579
Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»
Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»
18 ноября 2024, 19:59 6658
Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»
Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»
18 ноября 2024, 23:53 3021
Италия и Германия против
Италия и Германия против
18 ноября 2024, 23:37 2718
Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые
Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые добавлено видео
18 ноября 2024, 23:14 1877
США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км
США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км новость дополнена
18 ноября 2024, 22:48 3185
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию что происходит?
18 ноября 2024, 22:10 4023

ЭТО ВАЖНО

И даже самая слабая футбольная сборная мира обойдет Азербайджан
И даже самая слабая футбольная сборная мира обойдет Азербайджан Спасет только чудо-победа в Стокгольме
02:30 418
Кремль отрекся от Медведева
Кремль отрекся от Медведева видео
01:26 1951
Саммит G20: Байден поддержал Украину. Лавров сидел напротив
Саммит G20: Байден поддержал Украину. Лавров сидел напротив обновлено 00:41
00:41 3627
Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди
Узбеки построили прекрасную фабрику в Ханкенди заметки на полях
00:09 2445
200 тысяч погибших российских солдат
200 тысяч погибших российских солдат ... и это не конец
18 ноября 2024, 23:02 4579
Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»
Суд над Мехтиевым, который украл 400 штук на «Формуле-1»: «Позовите сына Азада Рагимова»
18 ноября 2024, 19:59 6658
Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»
Голосование в Совбезе ООН: все – «за», Россия – «против»
18 ноября 2024, 23:53 3021
Италия и Германия против
Италия и Германия против
18 ноября 2024, 23:37 2718
Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые
Ракетный обстрел центра Израиля: есть раненые добавлено видео
18 ноября 2024, 23:14 1877
США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км
США разрешили Киеву бить по России на дальность до 300 км новость дополнена
18 ноября 2024, 22:48 3185
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию что происходит?
18 ноября 2024, 22:10 4023
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться