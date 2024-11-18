Захваченное в Ливане и Газе российское оружие предложили передать Украине
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Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель предлагает передать Украине оружие российского производства, которое ЦАХАЛ захватил в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Как пишет The Times of Israel, это предложение уже поддержал посол Украины Евгений Корнийчук.
Оружие «Хезболлы», захваченное в Ливане
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