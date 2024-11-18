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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

И даже самая слабая футбольная сборная мира обойдет Азербайджан

Спасет только чудо-победа в Стокгольме
Эльмир Алиев, отдел спорта
02:30 418

Сегодня в 23:45 по бакинскому времени в Стокгольме начнется матч заключительного 6-го тура Лиги наций между футбольными сборными Швеции и Азербайджана.

Судить встречу будет польская бригада арбитров во главе с Павелом Рачковски.

Турнирное положение в группе 1 лиги «С»:

1.Швеция - 13 очков, разница мячей 13-4 (5 матчей)

2.Словакия - 10, 9-5 (5)

3.Эстония - 4, 3-8 (5)

4.Азербайджан - 1, 3-11 (5).

Сборная Азербайджана на грани вылета в самую слабую лигу «D». Наша команда уже не поднимется выше последнего 4-го места в своей группе. Согласно регламенту, две худшие команды лиги «С» среди занявших 4-е места напрямую отправятся в лигу «D». Две другие команды, ставшие четвертыми в лиге «С», сыграют в марте следующего года в плей-офф со сборными, занявшими вторые места в лиге «D». 4-е места в лиге «С», помимо Азербайджана, заняли Латвия (4 очка), Люксембург (3) и Литва (0). Они провели уже все матчи и завершили турнир. Литва уже обречена, а сборной Азербайджана нужно обязательно обыграть Швецию, чтобы сыграть в плей-офф.

Наш сегодняшний соперник - Швеция - уже гарантировал себе 1-е место в группе и в следующем цикле сыграет в лиге «B». Но у шведов осталась мотивация. Они хотят быть абсолютно лучшими в лиге «С», чтобы в случае неудачи в стартующем в следующем году отборочном турнире чемпионата мира-2026, иметь хоть какие-то шансы побороться за путевку на ЧМ. Шансы эти будут мизерными, но они есть. Швеции достаточно просто обыграть Азербайджан с любым счетом, чтобы стать лучшей командой в лиге «С».

Если сборной Азербайджана все же каким-то чудом удастся победить в Стокгольме и избежать прямого вылета, то в плей-офф она сыграет либо с Гибралтаром, либо с Мальтой. Эти команды заняли 2-е места в группах лиги «D». А Сан-Марино и Молдова, выигравшие свои группы в лиге «D», займут места двух неудачников в лиге «С» - Литвы и либо Азербайджана, либо Люксембурга.

Интересно, что сборная Сан-Марино занимает самое последнее, 210-е, место в рейтинге ФИФА. Молдова располагается на 150-й позиции, Литва - на 141-й, Азербайджан - на 118-й.

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