И даже самая слабая футбольная сборная мира обойдет Азербайджан

Сегодня в 23:45 по бакинскому времени в Стокгольме начнется матч заключительного 6-го тура Лиги наций между футбольными сборными Швеции и Азербайджана.

Сборная Азербайджана на грани вылета в самую слабую лигу «D». Наша команда уже не поднимется выше последнего 4-го места в своей группе. Согласно регламенту, две худшие команды лиги «С» среди занявших 4-е места напрямую отправятся в лигу «D». Две другие команды, ставшие четвертыми в лиге «С», сыграют в марте следующего года в плей-офф со сборными, занявшими вторые места в лиге «D». 4-е места в лиге «С», помимо Азербайджана, заняли Латвия (4 очка), Люксембург (3) и Литва (0). Они провели уже все матчи и завершили турнир. Литва уже обречена, а сборной Азербайджана нужно обязательно обыграть Швецию, чтобы сыграть в плей-офф.

Наш сегодняшний соперник - Швеция - уже гарантировал себе 1-е место в группе и в следующем цикле сыграет в лиге «B». Но у шведов осталась мотивация. Они хотят быть абсолютно лучшими в лиге «С», чтобы в случае неудачи в стартующем в следующем году отборочном турнире чемпионата мира-2026, иметь хоть какие-то шансы побороться за путевку на ЧМ. Шансы эти будут мизерными, но они есть. Швеции достаточно просто обыграть Азербайджан с любым счетом, чтобы стать лучшей командой в лиге «С».

Если сборной Азербайджана все же каким-то чудом удастся победить в Стокгольме и избежать прямого вылета, то в плей-офф она сыграет либо с Гибралтаром, либо с Мальтой. Эти команды заняли 2-е места в группах лиги «D». А Сан-Марино и Молдова, выигравшие свои группы в лиге «D», займут места двух неудачников в лиге «С» - Литвы и либо Азербайджана, либо Люксембурга.

Интересно, что сборная Сан-Марино занимает самое последнее, 210-е, место в рейтинге ФИФА. Молдова располагается на 150-й позиции, Литва - на 141-й, Азербайджан - на 118-й.