Поддержка инноваций для зеленого будущего продолжается

Мероприятие было посвящено поиску инновационных решений глобальных проблем в области климатических и зеленых технологий, а также поддержке лучших инициатив в этой сфере.

На конкурс было подано более 300 заявок от стартапов со всего мира, лучшие команды получили право на участие в финале, который состоялся в рамках COP29. На заключительном этапе свои проекты представили 26 стартапов из более чем 15 стран.

Мероприятие началось с выступлений члена совета директоров и главного директора по трансформации ABB Талеха Тахирли, а также исполнительного директора SABAH.HUB Рагима Байрамлы. В своих речах они подчеркнули важную роль международного сотрудничества в решении глобальных проблем, а также революционное влияние технологий и инноваций на развитие и достижение целей устойчивого будущего.

После вступительных слов участники презентовали свои стартап-проекты, продемонстрировав уникальные решения в области климатических технологий и зеленых инноваций. Презентации вызвали большой интерес среди участников и стали основой для активных обсуждений.