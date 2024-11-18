Поддержка инноваций для зеленого будущего продолжается
В рамках COP29 Инновационный центр SABAH.HUB совместно с ABB организовали международный стартап-конкурс Emerging Green Innovation Challenge.
Мероприятие было посвящено поиску инновационных решений глобальных проблем в области климатических и зеленых технологий, а также поддержке лучших инициатив в этой сфере.
На конкурс было подано более 300 заявок от стартапов со всего мира, лучшие команды получили право на участие в финале, который состоялся в рамках COP29. На заключительном этапе свои проекты представили 26 стартапов из более чем 15 стран.
Мероприятие началось с выступлений члена совета директоров и главного директора по трансформации ABB Талеха Тахирли, а также исполнительного директора SABAH.HUB Рагима Байрамлы. В своих речах они подчеркнули важную роль международного сотрудничества в решении глобальных проблем, а также революционное влияние технологий и инноваций на развитие и достижение целей устойчивого будущего.
После вступительных слов участники презентовали свои стартап-проекты, продемонстрировав уникальные решения в области климатических технологий и зеленых инноваций. Презентации вызвали большой интерес среди участников и стали основой для активных обсуждений.
По итогам оценок международных инвесторов и участников мероприятия были определены три стартап-команды, которые получили шанс на привлечение инвестиций:
- Qaptis
- Growz
- Evercity
Это мероприятие еще раз продемонстрировало поддержку SABAH.HUB и ABB устойчивого развития и климатических технологий. Подобные инициативы будут продолжать реализовываться для предоставления решений глобальных проблем через международное сотрудничество и инновационные подходы.
За более чем два года своей деятельности Инновационный центр SABAH.HUB оказал поддержку развитию более 300 стартапов и просветил тысячи людей в области инновационной экосистемы. Центр также способствовал привлечению инвестиций на сумму свыше 5 миллионов манатов в стартапы своей сети.
Узнать больше о деятельности SABAH.HUB и следить за новостями можно на сайте sabahhub.com.