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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Поддержка инноваций для зеленого будущего продолжается

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10:30 516

В рамках COP29 Инновационный центр SABAH.HUB совместно с ABB организовали международный стартап-конкурс Emerging Green Innovation Challenge.

Мероприятие было посвящено поиску инновационных решений глобальных проблем в области климатических и зеленых технологий, а также поддержке лучших инициатив в этой сфере.

На конкурс было подано более 300 заявок от стартапов со всего мира, лучшие команды получили право на участие в финале, который состоялся в рамках COP29. На заключительном этапе свои проекты представили 26 стартапов из более чем 15 стран.

Мероприятие началось с выступлений члена совета директоров и главного директора по трансформации ABB Талеха Тахирли, а также исполнительного директора SABAH.HUB Рагима Байрамлы. В своих речах они подчеркнули важную роль международного сотрудничества в решении глобальных проблем, а также революционное влияние технологий и инноваций на развитие и достижение целей устойчивого будущего.

После вступительных слов участники презентовали свои стартап-проекты, продемонстрировав уникальные решения в области климатических технологий и зеленых инноваций. Презентации вызвали большой интерес среди участников и стали основой для активных обсуждений.

По итогам оценок международных инвесторов и участников мероприятия были определены три стартап-команды, которые получили шанс на привлечение инвестиций:

  • Qaptis
  • Growz
  • Evercity

Это мероприятие еще раз продемонстрировало поддержку SABAH.HUB и ABB устойчивого развития и климатических технологий. Подобные инициативы будут продолжать реализовываться для предоставления решений глобальных проблем через международное сотрудничество и инновационные подходы.

За более чем два года своей деятельности Инновационный центр SABAH.HUB оказал поддержку развитию более 300 стартапов и просветил тысячи людей в области инновационной экосистемы. Центр также способствовал привлечению инвестиций на сумму свыше 5 миллионов манатов в стартапы своей сети.

Узнать больше о деятельности SABAH.HUB и следить за новостями можно на сайте sabahhub.com.

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