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200 тысяч погибших российских солдат

SABAH.HUB и SOCAR организовали мероприятие в рамках COP29

10:00 230

В рамках COP29 Инновационный центр SABAH.HUB совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) организовали международное мероприятие Sustainable Innovation Challenge powered by SOCAR.

Мероприятие было направлено на поддержку развития климатических и чистых технологий, а также на поиск инновационных решений глобальных проблем.

На участие в конкурсе поступило более 300 заявок от стартапов из разных стран мира, лучшие команды получили право на участие в финале, который состоялся в рамках COP29. На финальном этапе было представлено 10 стартап-проектов.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф, выступив с речью, рассказал о стратегических инициативах компании в области цифровизации, инноваций, энергетического перехода и декарбонизации в рамках долгосрочной корпоративной стратегии. Он также подчеркнул значимость нновационных подходов стартапов в преодолении экологических проблем..

Исполнительный директор Инновационного центра SABAH.HUB Рагим Байрамлы представил участникам цели мероприятия и предоставил информацию о стартап-проектах, вышедших в финал. Соучредитель и главный партнер SABAH.fund Аббас Казми поделился опытом финансирования стартапов в различных странах, их инновационными решениями и достигнутыми результатами.

Представленные на мероприятии проекты были оценены международными инвесторами и участниками. По итогам оценки были определены три победивших стартапа, которые получили шанс на привлечение инвестиций:

  • Sirius
  • Lumian
  • BERKM

Это мероприятие в очередной раз продемонстрировало стремление Азербайджана и его глобальных партнеров к совместным усилиям в области устойчивого развития и поддержку инновационных решений в сфере климатических технологий.

За более чем два года своей деятельности Инновационный центр SABAH.HUB оказал поддержку развитию более 300 стартапов, просветил тысячи людей в области инновационной экосистемы. Центр также способствовал привлечению инвестиций на сумму свыше 5 миллионов манатов в стартапы своей сети.

Чтобы узнать больше о деятельности SABAH.HUB и следить за обновлениями, посетите сайт sabahhub.com.

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