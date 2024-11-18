SABAH.HUB и SOCAR организовали мероприятие в рамках COP29

В рамках COP29 Инновационный центр SABAH.HUB совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) организовали международное мероприятие Sustainable Innovation Challenge powered by SOCAR. Мероприятие было направлено на поддержку развития климатических и чистых технологий, а также на поиск инновационных решений глобальных проблем. На участие в конкурсе поступило более 300 заявок от стартапов из разных стран мира, лучшие команды получили право на участие в финале, который состоялся в рамках COP29. На финальном этапе было представлено 10 стартап-проектов.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф, выступив с речью, рассказал о стратегических инициативах компании в области цифровизации, инноваций, энергетического перехода и декарбонизации в рамках долгосрочной корпоративной стратегии. Он также подчеркнул значимость нновационных подходов стартапов в преодолении экологических проблем.. Исполнительный директор Инновационного центра SABAH.HUB Рагим Байрамлы представил участникам цели мероприятия и предоставил информацию о стартап-проектах, вышедших в финал. Соучредитель и главный партнер SABAH.fund Аббас Казми поделился опытом финансирования стартапов в различных странах, их инновационными решениями и достигнутыми результатами.