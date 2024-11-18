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200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

Американцы потребуют у Турции хамасовцев

02:57 539

Вашингтон настаивает на выдаче членов движения ХАМАС, если они действительно находятся на территории Турции, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я видел сообщения о том, что часть руководства ХАМАС, которая была в Дохе, теперь переехала в Турцию, - сказал он. - Мы не считаем, что лидеры жестокой террористической организации должны жить комфортно где-либо, ...часть этих лиц длительное время обвиняются США [в совершении различных преступлений]. Мы считаем, что они должны быть переданы Соединенным Штатам».

Он уточнил, что США обвиняют членов ХАМАС как в убийстве американцев, так и в захвате американских граждан в заложники.

18 ноября газета The Times of Israel утверждала со ссылкой на неназванного арабского дипломата, что высокопоставленные представители ХАМАС на прошлой неделе якобы уехали из Катара в Турцию после того, как Доха объявила о приостановке посредничества на переговорах по Газе. В свою очередь британское издание Financial Times писало, что Катар под давлением США попросил руководство ХАМАС покинуть страну, поскольку движение неоднократно отвергало предложения посредников об освобождении израильских заложников в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа. В ХАМАС уже опровергли данные о переезде политбюро движения в Турцию.

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