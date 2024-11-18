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200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

Украинские беспилотники атакуют российский регион

03:20 584

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает воздушную атаку на Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Один беспилотник уничтожен в районе Таганрога, последствий на земле нет. Другой беспилотник при падении сдетонировал, в результате ранен водитель «Газели». Слюсарь добавил, что расчеты войск ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

«В Шахтах сейчас громко. По словам подписчиков, там слышны грохот и взрывы. Предварительно, работает ПВО», — пишет телеграм-канал «Ростов Главный». Российский мониторинговый канал «Приграничье» сообщает о стрельбе ПВО по беспилотникам и в Шахтах, и в соседнем Новошахтинске. Эти города расположены возле границы с захваченными территориями Украины.

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