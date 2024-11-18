Оппозиция объявила: «Глава» Абхазии уходит в отставку

«Президент» Абхазии (отколовшийся от Грузии регион) Аслан Бжания и «премьер-министр» Александр Анкваб уходят в отставку. Это зафиксировано в протоколе, подписанном после переговоров представителей оппозиции с «властями», сообщил Интерфаксу участвовавший в переговорах глава общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно «конституции» Абхазии, исполнять обязанности «главы» будет действующий «вице-президент» Бадра Гунба.

По словам Ардзинбы, помимо Аслана Бжании и Александра Анкваба, в отставку также уходит «начальник Государственной службы охраны» Дмитрий Дбар. Исполняющим обязанности «премьер-министра» станет Валерий Бганба, который ранее занимал эту должность в 2018—2020 годах.

О возобновлении переговоров между оппозицией и «властями» Абхазии стало известно накануне вечером.

Массовые протесты возобновились в Абхазии 15 ноября на фоне принятия «депутатами парламента» проекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция считает, что ратификация документа негативно повлияет на средний и малый бизнес в Абхазии и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты. Протестующие требуют отставки Бжании и создания «временного правительства».