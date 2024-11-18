Разгон полицией протестующих в Тбилиси: стычки, задержанные...

Силы подразделений спецназа МВД Грузии разогнали в Тбилиси митингующих, которые накануне палатками заблокировали движение по проспекту возле здания госуниверситета.

Произошли стычки протестующих с полицией, сообщается о нескольких задержанных.

Спецназ разобрал баррикады, установленные возле здания, и координировал эвакуацию автомобилей, с помощью которых демонстранты блокировали дороги. Таким образом, правоохранители полностью очистили проспект Чавчавадзе, оттеснив демонстрантов к расположенному рядом проспекту Меликишвили. Там же находятся лидеры оппозиции.

После того, как в Тбилиси полиция снесла палаточный городок оппозиции, на проспекте Меликишвили начались задержания оппозиционеров, передат «Эхо Кавказа». Сотрудники МВД пытаются помешать участникам акции перекрыть дорогу.

В ночь на 18 ноября активисты оппозиционной «Коалиции за перемены» под руководством Ники Гварамии установили около 30 палаток у здания государственного университета. Они заявили о переходе к новому этапу борьбы за отмену результатов парламентских выборов, которые считают сфальсифицированными.

«Sova Грузия передает, что, по не подтвержденной информации, известно о задержании четверых граждан, в том числе оператора телеканала Mtavari. Известно, что правоохранители пытались задержать и лидера оппозиции Нику Мелия. Однако собравшиеся не дали им этого сделать.