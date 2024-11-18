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Азербайджан наращивает присутствие в рейтинге лучших вузов мира по достижению целей устойчивого развития

10:19 164

Сразу семь азербайджанских высших учебных заведений входят в новый рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития 2025 года – QS Sustainability Rankings 2025, который насчитывает 1751 вуз из 107 стран и территорий мира.

Количество азербайджанских вузов – участников этого влиятельного глобального рейтинга вырастает с двух до семи или в три с половиной раза.

Рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития 2025 года – QSSustainabilityRankings 2025:

результаты азербайджанских вузов

Позиция

в рейтинге

2025 года

Позиция

в рейтинге 2024 года

Высшее учебное заведение

941-950

1201+

Бакинский государственный университет

1081-1100

1051-1100

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

1351-1400

-

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

1451-1500

-

Бакинский инженерный университет

1501+

-

Азербайджанский архитектурно-строительный университет

1501+

-

Азербайджанский технический университет

1501+

-

Университет Хазар

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2024. www.TopUniversities.com

Методология рейтинга основана на трёх категориях индикаторов, к которым относятся «Воздействие на окружающую среду», «Общественное влияние» и «Модель управления»:

  • «Воздействие на окружающую среду»агрегированный расчётный показатель по данной категории учитывает расчётные показателипо трём индикаторам: «Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды», «Образование в области охраны окружающей среды» и «Исследования в области охраны окружающей среды»
  • «Общественное влияние»агрегированный расчётный показатель по данной категории учитывает расчётные показателипо пяти индикаторам: «Создание равных условий», «Обмен знаниями», «Эффект от образовательной и научной деятельности», «Трудоустраиваемость выпускников» и «Здоровье и благополучие»
    • «Модель управления»агрегированный расчётный показатель по данной категории учитывает факторы, связанные с эффективным управлением, такие как соблюдение этических стандартов, использование передовых практик при поиске кандидатов и приёме сотрудников на работу и т.д.

Наиболее убедительные результаты азербайджанские вузы – участники нового рейтинга демонстрируют по категории «Модель управления» и по индикатору «Создание равных условий» в категории «Общественное влияние».

В новом рейтинге Азербайджан впервые представлен в топ-1000 лучших вузов мира, которые демонстрируют свою приверженность целям устойчивого развития, благодаря существенному улучшению позиции Бакинского государственного университета, который поднимается из диапазона 1201+ в диапазон 941-950. Университет занимает первую строчку среди азербайджанских вузов – участников рейтинга по двум из трёх категорий индикаторов – «Воздействие на окружающую среду» и «Модель управления» – и по трём из восьми индикаторов методологии: «Обмен знаниями», «Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды» и «Образование в области охраны окружающей среды».

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) лидирует среди азербайджанских вузов – участников рейтинга в одной из трёх категорий индикаторов – «Общественное влияние» – и по пяти из восьми индикаторов методологии: «Создание равных условий», «Эффект от образовательной и научной деятельности», «Трудоустраиваемость выпускников», «Здоровье и благополучие» и «Исследования в области охраны окружающей среды».

Пять азербайджанских вузов входят в рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития – QS Sustainability Rankings впервые: Азербайджанский государственный университет нефти и промышленностиБакинский инженерный университетАзербайджанский архитектурно-строительный университетАзербайджанский технический университет и Университет Хазар.

Сергей Христолюбов, региональный директор QS, отмечает: «Отрадно видеть стремительный рост количества азербайджанских вузов, демонстрирующих свою приверженность целям устойчивого развития, о чём свидетельствуют их результаты в нашем новом рейтинге QS Sustainability Rankings. Учитывая то, что вузы других стран Кавказа в рейтинге не представлены, Азербайджан в очередной раз подтверждает своё региональное лидерство по решению наиболее актуальных задач глобальной повестки современного общества, что неоднократно отмечалось в ходе дискуссий Конференции ООН по Климату – COP29, которая проходит в эти дни в Баку. Особо следует отметить расширение присутствия азербайджанских вузов во всей линейке наших рейтингов благодаря последовательной работе органов государственной власти и руководителей ведущих университетов страны по повышению глобальной конкурентоспособности национальной системы высшего образования».

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