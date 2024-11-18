США собираются использовать ракеты Южной Кореи против России

Соединенные Штаты довели до сведения Республики Корея свое решение разрешить использование американских ракет для ударов вглубь территории России. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского президента.

«О таких вещах информируют заблаговременно», - ответил он на вопрос о том, подтвердил ли Вашингтон Сеулу сведения об использовании ракет. Чиновник добавил, что южнокорейскую сторону только уведомили, поскольку «этот вопрос не требует прямого участия Республики Корея».