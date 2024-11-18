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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Задержаны убийцы российского командира в Крыму

10:53 2103

Задержаны двое жителей Севастополя, обвиняемые в убийстве капитана I ранга российского флота Валерия Транковского 13 ноября, сообщили в ФСБ.

Ответственность за убийство взяла на себя СБУ. Российские СМИ писали, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство активировали дистанционно.

Транковский отдавал приказы о пусках крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине: в частности, в июле 2022 года по его приказу был совершен обстрел Винницы ракетами «Калибр», в результате которого погибли 29 человек.

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