Азербайджан опередил ООН в Зангилане

Ограниченность природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, изменение климата и другие катастрофы, вызванные человеческой деятельностью, ставят под угрозу устойчивость существующей экосистемы и ограничивают развитие будущих поколений. Об идейно-философской основе вопроса Изменение климата является одной из глобальных проблем, вызывающих обеспокоенность всего мира. Существование многих обществ и биологических поддерживающих систем планеты зависит от этого процесса, который является одним из ключевых факторов, отрицательно влияющих на устойчивое развитие сообществ. Повышение уровня социального благосостояния людей и развитие общества зависят от доступных экономических, социальных и экологических возможностей. Именно с учетом вышесказанного в 2015 году Организация Объединенных Наций утвердила повестку «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», включающую 17 целей. Этот документ направлен на создание исключительно важных возможностей для развития человечества в течение следующих 15 лет, а также на обеспечение устойчивости глобального развития при сохранении нашей планеты.

Установленные глобальные цели отражают коллективные меры, которые международное сообщество считает необходимыми для реализации сбалансированного управления в экономической, социальной и экологической сферах, объединенных концепцией устойчивого развития. Присоединившись к Декларации тысячелетия, Азербайджан предпринимает практические меры для достижения этих целей. Проведение в Азербайджане столь значимого мероприятия, как COP29, может рассматриваться в качестве проявления вклада страны не только на национальном, но и на глобальном уровне в инициативы по борьбе с изменением климата. Пять принципов Ильхама Алиева Президент Ильхам Алиев, наряду с реализацией национальной повестки устойчивого развития, в 2021 году определил пять национальных приоритетов социально-экономического развития страны. Эти приоритеты направлены на ускорение экономического роста, обеспечение возвращения населения на освобожденные территории и переориентацию экономических ресурсов на области с более высокой добавленной стоимостью: - Устойчиво растущая конкурентоспособная экономика; - Динамичное, инклюзивное общество, основанное на социальной справедливости; - Конкурентоспособный человеческий капитал и центр современных инноваций; - Великое возвращение на освобожденные территории; - Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

Эти национальные приоритеты также имеют особое значение в контексте выполнения обязательств, вытекающих из повестки ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Для достижения вышеуказанных международных и национальных приоритетов и целей в Азербайджане реализованы многочисленные программы, инициативы и проекты. Одним из таких проектов является «умное село» Агалы Зангиланского района. Идейным вдохновителем внедрения концепции «умного села» стал президент Ильхам Алиев. Глава государства в своих выступлениях подчеркивал, что «города и села, которые будут построены на освобожденных территориях, должны быть основаны на концепциях «умного города» и «умного села». Он также поручил, чтобы при реализации проектов применялись самые передовые технологии мира. С учетом указаний президента, национальных приоритетов, Целей устойчивого развития ООН, а также успешного опыта проектов «умных сел» была разработана и реализована концепция «умного села» в Агалы. Проект разрабатывался с учетом климата, географического положения, природы, экологического состояния и экономических перспектив этого региона. Почему «умное село»? Проект «умного села» в Агалы охватывает восемь прямых и большинство косвенных Целей устойчивого развития, а также в полной мере соответствует целям национальных приоритетов «Азербайджан 2030: социально-экономическое развитие». Именно Компания AS Group Investment внесла свой вклад в работы по улучшению социальной, экономической и экологической ситуации, и стала инициатором первого в Азербайджане подобного проекта. В рамках проекта внедрялись инновационные решения для создания качественной экологической среды и эффективного использования энергии с приоритетом на устойчивые источники энергии. На основе международного опыта был создан необходимый экономический и социальный инфраструктурный фундамент.

Проект предусматривал: 1. Внедрение экологически чистых «зеленых» технологий с целью удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. 2. Применение в зданиях изоляционных материалов, что позволило снизить энергопотребление. Энергетическая эффективность зданий соответствует классу B (высокий) по стандартам Европейского союза и требует на 80 процентов меньше энергии для отопления по сравнению с традиционными зданиями. 3. Использование комбинированной системы отопления, кухонных печей на дровах и брикетах, а также высокоэффективных электродных бойлеров. Для нагрева воды на крыши домов установлены солнечные коллекторы. Кроме того, проект включал инновационные энергосберегающие решения: Здания ориентированы так, чтобы максимально использовать солнечную энергию. Водоснабжение осуществляется благодаря системе, использующей силу гравитации, что снижает потребление электроэнергии. Сточные воды подвергаются биологической очистке с помощью модульной станции. В селе функционирует высокоскоростная интернет-сеть GPON (Gigabit Passive Optical Network), обеспечивающая доступ к интернету, телефонной связи и IPTV. Также установлены интеллектуальные системы: видеонаблюдения, информационные LCD-экраны, звуковая система оповещения, Wi-Fi, автоматизированные метеостанции на многофункциональных осветительных столбах. Здания в селе оборудованы интеллектуальными счетчиками воды и электроэнергии, позволяющими отслеживать потребление, выявлять неисправности и предотвращать вмешательства. Данные с этих счетчиков передаются в Центр мониторинга, расположенного на территории села. В Центре проводится анализ данных, и в случае необходимости жителям направляется информация о потреблении. Основная цель всех внедренных решений заключается в эффективном использовании ресурсов для обеспечения достойных условий жизни, комфорта и доступности современных услуг. Территория села была спроектирована и озеленена таким образом, чтобы способствовать здоровому образу жизни. В селе создано искусственное озеро, которое служит источником воды для гидроэлектростанции. Вокруг озера планируется создать спортивные и развлекательные зоны, а также зеленые территории. Эти элементы привлекут туристов в регион, увеличат потенциал села в сфере экотуризма и создадут дополнительные возможности для улучшения экономического положения местных жителей. Для обеспечения безопасности и комфорта жителей на современном уровне были построены автомобильные, пешеходные и велосипедные дорожки. Также в селе предусмотрены зарядные станции для электротранспорта.

Декарбонизация, децентрализация, цифровизация В рамках проекта «умного села» реализованы три ключевых принципа энергетического перехода — декарбонизация, децентрализация и цифровизация (3D). Для обеспечения устойчивого энергоснабжения на реке Хакари построена мини-гидроэлектростанция типа «Архимедова турбина», состоящая из трех гидротурбин мощностью по 212 кВт каждая, с общей установленной мощностью 636 кВт и годовым производственным потенциалом до 5 миллионов кВт·ч. Дополнительно на крышах административных зданий установлены фотоэлектрические солнечные панели общей мощностью 325 кВт. Эти меры позволяют ежегодно предотвращать выбросы парниковых газов в объеме около 1754 тонн эквивалента CO₂. Для повышения уровня социального благополучия жителей активно применяются информационно-коммуникационные технологии. В селе внедрены инновационные решения в таких сферах, как телемедицина, электронное образование и другие электронные услуги.