В рамках COP29 проведен «День ATACH»

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что изменение климата как глобальная проблема и реальная угроза человечеству является одной из самых обсуждаемых тем современности: «Проблема, которая недавно воспринималась возможной лишь в далеком будущем, теперь «стучится» в нашу дверь. Засухи, нехватка воды, экстремальная жара и повышение уровня моря заставляют людей покинуть места постоянного проживания».

По словам министра, несмотря на то что экономические потери, понесенные странами и отдельными людьми, значительны, они в некоторой степени обратимы: «Однако то, что необратимо, — это потеря здоровья и жизни тех, кто несет на себе основную тяжесть последствий изменения климата. Фактически воздействие на здоровье является одним из первых и самых непосредственных последствий изменения климата, которое мы наблюдаем в настоящее время. Это четко указывает на то, что любое обсуждение изменения климата будет неполным без рассмотрения его влияния на здоровье».

Было подчеркнуто, что Азербайджан официально присоединился к Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH) и будет выступать в качестве соорганизатора Альянса на 2024-2026-е годы: «ATACH служит основной глобальной платформой для национального и международного сотрудничества по вопросам климата и здоровья. Альянс опирается на достижения Программы здравоохранения COP26 и последующих инициатив, включая Повестку дня по адаптации в Шарм-эль-Шейхе (COP27), Декларацию здравоохранения COP28 и Резолюцию об изменении климата и здоровья, принятую на 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения».