Пашинян готовит мирный договор на салфетке… и идет на выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку несколько высокопоставленных чиновников, включая руководителей силовых структур. Как сообщается, заявления об уходе подали по личному требованию Пашиняна министр внутренних дел, глава Следственного комитета, председатель Высшего судебного совета, руководитель Антикоррупционного комитета, министр транспорта и инфраструктуры, а также глава Комитета государственных доходов. Отставки последовали за предупреждением премьер-министра, который на прошлой неделе открыто заявил о своем недовольстве работой силовых структур, подчеркнув, что лимит его терпения исчерпан.

После отставок чиновников Никол Пашинян, совершающий визит в Ватикан, прокомментировал ситуацию в соцсети Facebook. По словам премьера, причиной кадровых изменений стали не личные факторы, а системные проблемы, о которых он уж давно открыто говорит. Тем не менее некоторые эксперты считают, что массовые кадровые перестановки в правительстве являются признаком того, что Никол Пашинян готовится к досрочным парламентским выборам. По плану очередные выборы должны состояться в мае 2026 года. Но наблюдатели отмечают, что рейтинги правящей партии и самого премьер-министра Армении стремительно падают. Исходя из чего Пашинян, воспользовавшись слабостью оппозиции, может пойти на досрочные парламентские выборы и одержать на них победу в условиях отсутствия реальной политической альтернативы. Политолог Сурен Суренянц уверен, что отставки в правительстве связаны с планами Пашиняна на досрочные выборы. По его мнению, премьер-министр Армении стремится застать оппозицию врасплох. «И вновь мы сталкиваемся с ситуацией, когда Пашинян первым из всех внутриполитических субъектов начал новый избирательный цикл, в то время как парламентская оппозиция застряла на уровне дискурса 2021 года, - констатирует Суренянц. - Если мы не хотим повторить в 2026 году горький опыт 2021 года, нам нужна качественно новая оппозиция. За последние недели я и «Демократическая альтернатива» вместе с другими единомышленниками занимаемся именно этим вопросом. По сути, это и есть причина моего относительного молчания в социальных сетях».

Политтехнолог Виген Акопян также уверен, что Пашинян планирует досрочные выборы. Однако, по его мнению, для этого премьер-министру необходимо прежде подписать мирное соглашение с Азербайджаном. «Думаю, внеочередные выборы могут быть проведены сразу, если Николу Пашиняну удастся добиться какого-то документа, называемого «мирным договором», - считает армянский политтехнолог. - Данный документ будет продолжением капитуляционного документа от 9 ноября (трехстороннее Соглашение от 10 ноября 2020 года – ред.) и окажется намного хуже». По словам Вигена Акопяна, как только у премьера «появится так называемый мирный договор, даже написанный на бумажке или салфетке», он представит его как козырную карту и попытается пойти на внеочередные выборы. Тем более что Пашинян убежден в наличии у него электорального ресурса, а также в слабости и неорганизованности оппозиции. «Если Пашинян назначит внеочередные выборы, это в любом случае станет сюрпризом для оппозиции, - считает Акопян. - А если этого документа не будет, то у него должны быть серьезные аргументы в руках, чтобы идти на досрочные выборы».

Тем временем Айк Конджорян, руководитель парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор», отвергает слухи о том, что «Гражданский договор» планирует досрочные выборы. По его словам, отставка чиновников стала логичным продолжением критики, которую премьер-министр Никол Пашинян высказал в их адрес на последнем заседании правительства. Другой депутат от правящей партии, Ваагн Алексанян, уточнил, что решения об освобождении от должностей не принимались спонтанно, а «обсуждались и назревали давно». Он также подчеркнул, что некоторые из уволенных чиновников по-прежнему остаются частью политической команды Пашиняна. Напомним, что Никол Пашинян ушел в отставку в 2021 году на фоне политического кризиса, возникшего после 44-дневной войны, и назначил досрочные выборы, на которых его партия, несмотря на разгром Армении во Второй Карабахской войне, одержала победу, а реваншистская пророссийская оппозиция, возглавляемая Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, по сути, осталась не у дел.