Россияне прорвались в центр Часов Яра

Российские войска вошли в центр города Часов Яра в Донецкой области, битва за который продолжается уже больше полугода.

Как напоминает аналитик Bild Юлиан Рёпке, Часов Яр находится на возвышенности и защищен с востока водным каналом Северский Донец — Донбасс. Российские войска долгое время не могли его перейти.

Однако теперь им это удалось и, судя по кадрам уличных боев, ВС РФ почти подошли к стадиону «Авангард» в центре города.