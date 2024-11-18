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200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

Россияне прорвались в центр Часов Яра

11:28 1567

Российские войска вошли в центр города Часов Яра в Донецкой области, битва за который продолжается уже больше полугода.

Как напоминает аналитик Bild Юлиан Рёпке, Часов Яр находится на возвышенности и защищен с востока водным каналом Северский Донец — Донбасс. Российские войска долгое время не могли его перейти.

Однако теперь им это удалось и, судя по кадрам уличных боев, ВС РФ почти подошли к стадиону «Авангард» в центре города.

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