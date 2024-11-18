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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Россияне массово готовятся к ядерному удару

11:40 2005

В России впервые начали серийное производство мобильных убежищ, предоставляющих защиту от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности, сообщил разработчик сооружений – Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС).

Убежища под названием «Куб-М» производятся в городе Дзержинске Нижегородской области. Стандартная комплектация включает два модуля: помещение на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счет установки дополнительных модулей.

В отличие от других защитных сооружений гражданской обороны, «Куб-М» обладает мобильностью. Убежище перевозится с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта, возводится на месте и может подключаться к имеющимся инженерным сетям.

Как ранее отмечали представители ВНИИ ГОЧС, производство, транспортировка и установка мобильных убежищ более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев.

В начале 2023 года в России начались проверки и ремонт бомбоубежищ, созданных в период Советского Союза. На территории страны находится значительное количество бункеров, подвалов и других безопасных укрытий, многие из которых были законсервированы на протяжении десятилетий. Большинство таких объектов оказались в аварийном состоянии.

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