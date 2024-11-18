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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Иранский генерал о «важном и эффективном» положении Азербайджана

11:51 1215

Заместитель начальника штаба Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад-Реза Аштиани и генерал-майор ВС Азербайджана Фарид Алиев выступили с заявлениями в ходе четвертого заседания Совместной комиссии по военному и оборонному сотрудничеству двух стран в Тегеране.

Иранский генерал выразил мнение, что Азербайджан занимает «важное и эффективное положение» в оборонительной и внешней политике исламской республики.

«Развитие событий и процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, несомненно, оказывают влияние на безопасность исламской республики», — сказал Аштиани, напомнив, что Азербайджан играет важную роль в регионе.

Со своей стороны, Фарид Алиев также признал наличие глубоких проявлений общности и связи между двумя народами и странами.

Он призвал страны к дальнейшим совместным усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

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