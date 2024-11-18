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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Макрон поддержал решение по ударам по России

11:58 902

Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро заявил журналистам, что американский лидер Джо Байден принял «хорошее решение», разрешив Украине использовать произведенное в США оружие для ударов по территории России, сообщают Reuters и Politico.

По словам Макрона, такой шаг Вашингтон предпринял из-за участия северокорейских солдат в военном конфликте Москвы и Киева. Об этом сообщали разведки Южной Кореи и Украины, а также власти США. Москва и Пхеньян отрицали подобную информацию, но в начале ноября МИД КНДР сообщил, что Ким Чен Ын дал указание «неизменно и мощно поддерживать и оказывать помощь российской армии и российскому народу в их священной войне». В чем именно заключается помощь, ведомство не уточнило.

«Россия — единственная, кто принял решение об эскалации. На самом деле именно это привело к решению США», — заявил президент Франции.

О том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, сообщили The New York Times, Reuters, Axios и другие СМИ. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Киев получил разрешение на удары дальностью до 300 км. При этом со стороны Вашингтона официальных подтверждений не было. Украинский президент Владимир Зеленский также не стал комментировать информацию, отметив, что «такие вещи не анонсируют» и «ракеты сами за себя скажут».

Французский МИД накануне заявил, что Париж не менял свою позицию по ударам вглубь России, такая возможность пока только изучается. Так в ведомстве отреагировали на материал Le Figaro о том, что Париж и Лондон вслед за США разрешили применять для таких целей свои ракеты SCALP/Storm Shadow.

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