Совместное мероприятие «Азерэнержи» и SOCAR Trading

В павильоне Открытой зоны COP29, расположенном в «зеленой зоне», состоялась панельная дискуссия на тему «Нулевые выбросы электроэнергии: может ли рынок углеродных кредитов декарбонизировать электрические сети?», организованная компанией SOCAR Trading.

Участники дискуссии, в том числе зарубежные эксперты, сначала ознакомились с кратким обзором 7 малых гидроэлектростанций в Кельбаджаре и Лачине для участия на добровольной основе на рынке углеродных кредитов в Азербайджане, а затем обменялись мнениями о том, что электрификация экономики и декарбонизация электрических сетей являются основными средствами достижения нулевых выбросов.

В заключение гости ознакомились с проектами, которые реализует «Азерэнержи», а также с потенциальными проектами компании.