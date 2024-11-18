Европа может отправить войска в Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, которое может заключить новоизбранный президент США Дональд Трамп между Киевом и Москвой.

Как заявил Цахна в интервью Financial Times, лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО, о котором просит президент Владимир Зеленский. Если США выступят против участия Киева в военном альянсе, Европа должна будет принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России, развернув свои войска после завершения боевых действий.

"Реальные гарантии безопасности означают справедливый мир, и тогда мы говорим о членстве НАТО. Но без США это будет невозможно, и речь идет о любых формах внешнего присутствия", - подчеркнул Цахна.

Трамп обещал быстрое завершение войны в Украине, что вызвало беспокойство по поводу возможных несправедливых соглашений, подкрепленных угрозой сокращения военной поддержки США. Несколько его союзников призвали Европу активнее поддерживать Украину.

Цахна отметил, что победа Трампа на выборах усилила обсуждение среди союзников о поддержке Украины, учитывая ее недавние потери на фронте, а также стимулировала Москву к переговорам.

Он также отметил, что европейцам будет трудно предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки США, учитывая возможные конфликты с российскими войсками.