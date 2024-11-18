Путин утвердил новую ядерную доктрину

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Об этом говорится в указе российского президента.

Он вступает в силу в день опубликования — 19 ноября.

При этом признается утратившим силу предыдущий указ о политике России в области ядерного сдерживания.

В указе говорится, что высшим государственным приоритетом является сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников.

Там также указано, что ядерное оружие Россия рассматривает как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой». Россия «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы», а также должна стараться не допустить обострения отношений между государствами, которые могут спровоцировать «военные конфликты, в том числе ядерные».

Ядерное сдерживание Россия осуществляет «в отношении потенциального противника». Под ним в указе понимаются «отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Российскую Федерацию в качестве потенциального противника», у которых есть ядерное оружие или «значительный боевой потенциал сил общего назначения».