USD 1.7000
EUR 1.7995
RUB 1.7011
Подписаться на уведомления
200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

Банк Республика и EBRD в рамках COP29 подписали кредитное соглашение для финансирования зеленых проектов

12:26 221

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны, и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) подписали кредитное соглашение для финансирования зеленых проектов в Азербайджане.

Кредит был предоставлен при сотрудничестве с Европейским союзом в рамках Программы повышения конкурентоспособности и инклюзии малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства. Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку синтетический кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 7,5 миллиона долларов США сроком на 3 года. Кредитные средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий (МСП), которые внедряют экологически чистые технологии и методы производства.

Отметим, что впервые в стране в рамках данного соглашения клиентам Банка Республика будет предоставлена возможность получить кешбэк в размере 10% -15% от суммы кредита или суммы инвестиций в энергоэффективную модернизацию, произведенную с помощью кредитных средств.

«Микро-, малые и средние предприятия имеют потенциал для создания новых рабочих мест и стимулирования экономического роста, и поэтому этот кредит — важное достижение. ЕС уделяет большое внимание поддержке бизнеса — ключевому элементу реализации экономического и инвестиционного плана ЕС для Азербайджана», – отметил Петер Михалко, посол Европейского союза в Азербайджанской Республике.

«Я рад быть здесь на COP29 в Баку для поддержки микро, малых и средних предприятий в Азербайджане вместе с ЕС и нашим надежным партнером Банком Республика. Вместе мы укрепляем основы устойчивой и инклюзивной экономики в Азербайджане», – отметил Francis Malige, управляющий директор по работе с финансовыми учреждениями в EBRD.

«Уже второй год подряд мы являемся лучшим партнером EBRD в сфере торгового финансирования и рады начать сотрудничество в области зеленых технологий. Для нас это вдвойне приятно, так как это соглашение было подписано в рамках COP29, который проходит в нашей стране. Подобно предыдущим кредитам от EBRD, данный кредит также будет направлен на поддержку азербайджанских предпринимателей, помогая развивать их бизнес с внедрением экологически чистых технологий. Мы глубоко ценим партнерство с EBRD — ведущей мировой финансовой организацией и одним из лидеров в области финансирования зеленой экономики, и благодарим за предоставленную поддержку», - отметил Тариэль Исмайлов, председатель правления «Банка Республика».

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

В Милли Меджлисе заявили о дефиците врачей в Азербайджане
В Милли Меджлисе заявили о дефиците врачей в Азербайджане
13:17 50
Разгон полицией протестующих в Тбилиси: стычки, задержанные...
Разгон полицией протестующих в Тбилиси: стычки, задержанные... видео; обновлено 12:59
12:59 2751
Кремль угрожает Украине ядерным оружием
Кремль угрожает Украине ядерным оружием
12:59 628
Пашинян готовит мирный договор на салфетке… и идет на выборы
Пашинян готовит мирный договор на салфетке… и идет на выборы наш обзор
11:13 2890
200 тысяч погибших российских солдат
200 тысяч погибших российских солдат ... и это не конец; все еще актуально
18 ноября 2024, 23:02 10466
Азербайджан опередил ООН в Зангилане
Азербайджан опередил ООН в Зангилане о прорыве AS Group Investment
11:00 2857
Свергли «президента»
Свергли «президента» обновлено 10:14
10:14 7699
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию что происходит?
18 ноября 2024, 22:10 7030
Мощный взрыв на российском арсенале
Мощный взрыв на российском арсенале добавлено видео
11:18 4689
«В Грузии так и не поняли, что абхазы не выступят против России»
«В Грузии так и не поняли, что абхазы не выступят против России» Арчил Сихарулидзе комментирует для haqqin.az
18 ноября 2024, 23:57 14779
Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика
Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика наш комментарий; все еще актуально
18 ноября 2024, 21:00 5217

ЭТО ВАЖНО

В Милли Меджлисе заявили о дефиците врачей в Азербайджане
В Милли Меджлисе заявили о дефиците врачей в Азербайджане
13:17 50
Разгон полицией протестующих в Тбилиси: стычки, задержанные...
Разгон полицией протестующих в Тбилиси: стычки, задержанные... видео; обновлено 12:59
12:59 2751
Кремль угрожает Украине ядерным оружием
Кремль угрожает Украине ядерным оружием
12:59 628
Пашинян готовит мирный договор на салфетке… и идет на выборы
Пашинян готовит мирный договор на салфетке… и идет на выборы наш обзор
11:13 2890
200 тысяч погибших российских солдат
200 тысяч погибших российских солдат ... и это не конец; все еще актуально
18 ноября 2024, 23:02 10466
Азербайджан опередил ООН в Зангилане
Азербайджан опередил ООН в Зангилане о прорыве AS Group Investment
11:00 2857
Свергли «президента»
Свергли «президента» обновлено 10:14
10:14 7699
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию
Тайный визит главы спецслужб Израиля в Турцию что происходит?
18 ноября 2024, 22:10 7030
Мощный взрыв на российском арсенале
Мощный взрыв на российском арсенале добавлено видео
11:18 4689
«В Грузии так и не поняли, что абхазы не выступят против России»
«В Грузии так и не поняли, что абхазы не выступят против России» Арчил Сихарулидзе комментирует для haqqin.az
18 ноября 2024, 23:57 14779
Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика
Победные реляции России и Ирана: дорога через Азербайджан! Но все туманно: денег нет, как и подрядчика наш комментарий; все еще актуально
18 ноября 2024, 21:00 5217
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться