Президент Грузии требует пересмотреть итоги выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд (КС) страны. Зурабишвили потребовала признать итоги парламентских выборов, прошедших в республике 26 октября, сфальсифицированными.

16 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала итоговый протокол по парламентским выборам в стране. В соответствии с ним победу одержала правящая партия республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов.

Ранее Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы в стране. Президент Грузии заявила об их тотальной фальсификации и призвала граждан выйти на митинг.