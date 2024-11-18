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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Глава Минздрава Азербайджана встретился с Хансом Клюге

12:50 199

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге.

В своем выступлении министр здравоохранения указал на наличие эффективных взаимоотношений Азербайджана с международными организациями здравоохранения, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения.

Подчеркнув важность проводимой в Баку глобальной климатической Конференции, Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан, как организатор COP29, присоединился к Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH) и будет выступать в качестве соорганизатора Альянса в течение 2-х лет: «В качестве сопредседателя ATACH Азербайджанская Республика будет содействовать совместным усилиям по формированию климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения».

Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, Ханс Генри Клюге отметил высокий уровень организации Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата: «Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия, и COP29 не является исключением».

Подчеркнув актуальность тем, обсуждаемых в рамках COP29, директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что Конференция сторон является прекрасной возможностью для мирового сообщества объединить свои усилия по определению практических решений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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