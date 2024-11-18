Кремль угрожает Украине ядерным оружием

Использование западных неядерных ракет ВС Украины против России по новой ядерной доктрине может повлечь ядерный ответ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские военные очень внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить дальнобойные ракеты ATACMS.

Во время пресс-колла журналисты спросили, будет ли Россия рассматривать использование американских ракет в неядерном исполнении украинскими военными как элемент нападения неядерного государства с поддержкой ядерного государства. В обновленной доктрине такой сценарий обозначен как повод для использования Россией ядерного оружия.

«Вы сможете сами ознакомиться с параграфами, но в целом там речь идет и о том, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или республики Беларусь, создающее критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности. Агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение», — ответил Песков.

17 ноября The New York Times и Reuters со ссылкой на источники писали, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности для ударов по территории России. По информации NYT, американский президент одобрил Украине использование ракет ATACMS дальностью действия до 300 км по Курской области.